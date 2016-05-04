Суд принял решение об экстрадиции в Турцию лица, предположительно проживающего в Баку под чужим именем

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу об экстрадиции гражданина Турции Мехмета Халил оглу Сунмеза, совершившего преступление в Турции 12 лет назад и задержанного на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова выступил адвокат обвиняемого лица Васиф Исрафилов.

Он попросил суд не экстрадировать его подзащитного в Турцию, так как М.Сунмез не является Йылмазем Акбабой и не совершал преступления в Турции.

М.Сунмез в своей речи также заявил, что не желает быть экстрадированным в Турцию.

Затем суд принял решение о передаче М.Сунмеза Турецкой Республике.

Напомним, что инцидент произошел 24 ноября 2004 года. На 5-м км шоссе Тургутлу-Маниса в Турции, около водного канала был найден полностью разложившийся труп неизвестного лица. В результате проведенных расследований было установлено, что труп принадлежит Мельтем Путак. После этого в качестве подозреваемого в убийстве был указан знакомый М.Путак - Йылмаз Акбаба, 1974 года рождения. В его отношении заочно была избрана мера пресечения в виде ареста. Однако арестовать его не удалось. В 2015 году это решение было обновлено, Й.Акбаба объявлен в международный розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Й.Акбаба проживает на территории Азербайджана под именем Мехмет Халил оглу Сунмез, 1978 года рождения. Он был задержан сотрудниками Главного управления полиции города Баку 17 марта 2016 года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Учитывая вынесение решения 1-м Манисским судом по тяжким преступлениям Турции в отношении Й.Акбаба (Мехмета Сунмеза) и экстрадицию в Турцию, адвокат М.Сунмеза - Васиф Исрафилов подал апелляционную жалобу об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Однако Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение Сабаильского районного суда.