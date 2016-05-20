Суд принял решение об экстрадиции в Болгарию арестованного в Азербайджане гражданина Турции

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс в связи с экстрадицией в Болгарию гражданина Турции Кадира Бармаксыза, задержанного по линии Интерпола.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова было вынесено решение.

Суд принял решение об экстрадиции К.Бармаксыза в Болгарию.

Отметим, что К. Бармаксыз был признан виновным в перевозке контрабандным путем через таможню Болгарии табака в крупном размере. Задержать его не удалось. Болгария объявила его в розыск по линии Интерпола. К.Бармаксыз был задержан в Азербайджане.