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    Суд принял решение об экстрадиции в Болгарию арестованного в Азербайджане гражданина Турции

    Кадир Бармаксыз был объявлен в розыск по линии Интерпол

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс в связи с экстрадицией в Болгарию гражданина Турции Кадира Бармаксыза, задержанного по линии Интерпола.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова было вынесено решение.

    Суд принял решение об экстрадиции К.Бармаксыза в Болгарию.

    Отметим, что К. Бармаксыз был признан виновным в перевозке контрабандным путем через таможню Болгарии табака в крупном размере. Задержать его не удалось. Болгария объявила его  в розыск по линии Интерпола. К.Бармаксыз был задержан в Азербайджане.

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