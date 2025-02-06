Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы

Хатаинский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении задержанной по делу Toplum TV Шахназ Бейлергызы.

Хатаинский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении задержанной по делу Toplum TV Шахназ Бейлергызы.

Как сообщает Report, она арестована на срок 3 месяца и 15 дней.

Напомним, что Шахназ Бейлергызы была задержана накануне по обвинению в контрабанде.

В прошлом году МВД Азербайджана провело операцию в офисе интернет-телевидения Toplum TV.

Были задержаны Акиф Гурбанов, Алескер Мамедли и несколько других человек. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.