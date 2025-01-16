Суд принял решение о прекращении гражданского иска Агададаша Агаева

Суд принял решение о прекращении гражданского иска Агадаша Агаева

Завершился судебный процесс по гражданскому иску народного артиста Агададаша Агаева против Medera Hospital.

Как сообщает Report, на процессе, проходившем в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Этибара Мустафаева, была представлена информация о примирении между сторонами.

Отмечается, что примирение было достигнуто у нотариуса, и стороны отказались от гражданских исков друг против друга.

Затем суд принял решение о прекращении производства в связи с отказом от иска.

Напомним, что конфликт произошел в июле 2024 года. По уголовному делу, связанному с инцидентом, потерпевшими признаны Нураддин Джалилов, с которым подрался певец, и Назакят Пашаева, в которую попал брошенный Агададашем Агаевым топор.

Агададаш Агаев обвиняется по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).