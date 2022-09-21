Суд принял решение о лишении Мовлама Шихалиева звания генерала

Бакинский военный суд принял решение о лишении звания генерал-майора бывшего начальника главного следственного управления упраздненного министерства национальной безопасности Азербайджана Мовлама Шихалиева.

Бакинский военный суд принял решение о лишении звания генерал-майора бывшего начальника главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана Мовлама Шихалиева.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева.

Согласно решению суда, президенту Азербайджана направлено представление о лишении Мовлама Шихалиева звания генерал-майора.

Согласно приговору, Мовлам Шихалиев приговорен к 12 годам лишения свободы. Кроме того, была конфискована недвижимость, зарегистрированная на имя его и членов его семьи. Суд постановил, что это имущество должно быть передано государству.