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Суд приговорил обвиняемую в торговле людьми женщину к условному сроку

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в торговле людьми Гюнель Гусейновой. 

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова огласили приговор, согласно которому Г.Гусейнову приговорили к условному заключению. 

Ее освободили в зале суда. 

Отметим, что в результате совместных мероприятий сотрудников Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел и Главного управления полиции города Гянджа, объявленная в розыск жительница Гянджи Г.Гусейнова 1992 г.р. была арестована в прошлом году. 

В управление с жалобой обратились несколько потерпевших, утверждающих, что Г.Гусейнова занимается торговлей людьми. 

Выяснилось, что она увезла нескольких женщин в Турцию, где подвергала их сексуальной эксплуатации. 

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