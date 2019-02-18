Суд приговорил обвиняемую в торговле людьми женщину к условному сроку

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в торговле людьми Гюнель Гусейновой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова огласили приговор, согласно которому Г.Гусейнову приговорили к условному заключению.

Ее освободили в зале суда.

Отметим, что в результате совместных мероприятий сотрудников Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел и Главного управления полиции города Гянджа, объявленная в розыск жительница Гянджи Г.Гусейнова 1992 г.р. была арестована в прошлом году.

В управление с жалобой обратились несколько потерпевших, утверждающих, что Г.Гусейнова занимается торговлей людьми.

Выяснилось, что она увезла нескольких женщин в Турцию, где подвергала их сексуальной эксплуатации.