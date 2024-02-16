Суд приговорил к пожизненному сроку соучастника убийства бывшего полицейского

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве в Баку двух человек, в том числе одного сотрудника полиции, в феврале прошлого года.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве в Баку двух человек, в том числе бывшего сотрудника полиции, в феврале прошлого года.

Как сообщает Report, один из соучастников убийства Рауф Гусейнов был приговорен к пожизненному сроку, Джейхун Исаев - к 20 годам, Рамин Исаев - к 5 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, в ночь на 11 февраля прошлого года на территории Низаминского района Баку в ходе драки были убиты Хаял Рагимов и бывший сотрудник полиции Илькин Рзаев.