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Суд приговорил к пожизненному сроку соучастника убийства бывшего полицейского

Суд приговорил к пожизненному сроку соучастника убийства бывшего полицейского Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве в Баку двух человек, в том числе одного сотрудника полиции, в феврале прошлого года.
Происшествия
16 февраля 2024 г. 17:45
Суд приговорил к пожизненному сроку соучастника убийства бывшего полицейского

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве в Баку двух человек, в том числе бывшего сотрудника полиции, в феврале прошлого года.

Как сообщает Report, один из соучастников убийства Рауф Гусейнов был приговорен к пожизненному сроку, Джейхун Исаев - к 20 годам, Рамин Исаев - к 5 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, в ночь на 11 февраля прошлого года на территории Низаминского района Баку в ходе драки были убиты Хаял Рагимов и бывший сотрудник полиции Илькин Рзаев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçmiş polisin qətlində təqsirləndirilən şəxsə ömürlük həbs cəzası verilib

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