​Суд прекратил дело лица, обвиняемого в уклонении от налога на сумму 42 000 манатов

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Гянджинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционному протесту, поданному гособвинителем из приговора в отношении Вагифа Алиаббас оглу Ашрафова, обвиняющегося в уклонении от уплаты налога на сумму 41 934,48 манатов.

Об этом Report сообщил адвокат В.Ашрафова Азиз Ганбаров.

По его словам, на последнем процессе было объявлено решение, согласно которому, вынесенное судом первой инстанции решении о прекращении дела было оставлено в силе. Апелляционный протест гособвинителя не был удовлетворен.

Отметим, что В.Ашрафов обвиняется по ст. 213.1 (уклонение от уплаты налогов или взносов по обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере) УК.