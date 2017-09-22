Суд по делу сына генерала Новрузали Оруджева отложен

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районном суде было отложено судебное заседание по уголовному делу Рустама Оруджева, Кянана Велиева и Парвиза Аббасова, обвиняемых в хулиганстве.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Рашада Алиева будет продолжен 29 сентября.

Причина, по которой процесс был отложен, не называется.

Отметим, что согласно распространенной Генпрокуратурой официальной информации, 3 июля этого года житель города Баку Рустам Оруджев, лишенный водительских прав, управляя автомобилем марки BMW с государственным регистрационным знаком 10-OG-300, восемь остановок преследовал маршрутный автобус из-за того, что водитель автобуса Санан Самедов сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения. Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса.

Следует отметить, что Рустам Оруджев еще в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что сбежал с места ДТП со смертельным исходом, а в 2016 году условно досрочно освобожден. Вышеуказанный случай хулиганства произошел именно в период пребывания на свободе.

По факту 4 июля 2017 года в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

В отношении Р. Оруджева, обвиняемого по данной статье, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Рустам Оруджев является сыном Новрузали Оруджева.

Распоряжением президента Ильхама Алиева генерал-майор Новрузали Оруджев был освобожден от должности заместителя начальника по призыву на действительную военную службу Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.