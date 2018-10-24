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    Суд по делу партнера Эльдара Махмудова пройдет в закрытом режиме

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Сахиба Агаева, обвиняемого в присвоении.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Самира Алиева было принято решение о проведении закрытого судебного процесса.

    Затем журналисты были выведены из зала.

    В настоящее время процесс продолжается.

    Отметим, что С.Агаев обвиняется по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере) и 213 (уклонение от уплаты налогов) УК. Он считается виновным в присвоении более 30 млн манатов.

    Напомним, что С.Агаев был одним из деловых партнеров бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова.

    Согласно распространенным в СМИ сообщениям, С.Агаев был задержан в Казахстане и доставлен в Баку.

    По указанному уголовному делу Э.Махмудов дал следствию показания в качестве свидетеля.

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