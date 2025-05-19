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Суд по делу о шпионаже в пользу Парижа: Райан сдал французской разведке десятки граждан Азербайджана

Суд по делу о шпионаже в пользу Парижа: Райан сдал французской разведке десятки граждан Азербайджана Суд по делу о шпионаже в пользу Парижа: Райан сдал французской разведке десятки граждан Азербайджана
Происшествия
19 мая 2025 г. 19:42
Суд по делу о шпионаже в пользу Парижа: Райан сдал французской разведке десятки граждан Азербайджана

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Элмина Рустамова Азад Мамедли дал показания и обвинил Райана в том, что тот привлек к шпионской деятельности.

"Мне поступали предложения о сотрудничестве от сотрудников французского посольства — Фредерика Девоса и Лорана Лёди. Я отказался, но не сообщил об этом в соответствующие органы в Азербайджане. В этом моя главная ошибка", — заявил Мамедли.

По его словам, с представителями посольства его познакомил именно Мартин Райан. "Он был с ними в доверительных отношениях. Создал между мной и сотрудниками посольства психологическую связь. Возможно, это была целенаправленная операция", - сказал он.

Мамедли добавил, что не передавал французской стороне никаких государственных тайн.

"Я не делился ни устной, ни письменной информацией. Только субъективными мнениями. Все контакты с посольством я прекратил еще в 2023 году", - отметил Мамедли.

Подсудимый заявил на суде, что Райан получал за свою деятельность крупные суммы. "Он зарабатывал десятки тысяч. Я не получил никакой материальной выгоды или привилегий от посольства Франции. Он обманул меня. Вел себя как ловкий манипулятор. Его последней жертвой стал я. Очень жалею, что не перестал тогда общаться с Райаном", - добавил Мамедли.

Райан, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что никому не представлял Мамедли как агента.

"В 2021 году Девос искал человека, хорошо знающего Россию. Азад тогда искал работу. И я познакомил их. Азад Мамедли, когда разговаривал с ними, по вопросам понял, что перед ним агенты. Однако он впоследствии продолжил с ними контакты. Он встречался с Девосом и без меня. Азад даже задавал мне вопрос о возможности получения материальной выгоды от посольства. Я же сказал ему, что это очень опасно. Но если бы хотел завербовать Мамедли, не говорил бы ему, что это опасно", - сказал обвиняемый.

По словам Мамедли, Райан передавал французской разведке данные военного характера. "Он сдал десятки граждан, в том числе бывших военных и бизнесменов. Использовал мессенджер Signal для общения с сотрудниками спецслужб", - сказал Мамедли.

Также Мамедли заявил, что Райан получал финансирование через шведского гражданина.

"Французская разведка передавала деньги через миллионера из Швеции. За короткое время он купил двухкомнатную квартиру в одном из центральных районов Баку. Когда я спросил, откуда у него эти деньги, он сказал, что родители прислали деньги из Франции. Это вызвало у меня еще одно подозрение", - сказал подсудимый.

Следующее заседание суда назначено на 23 июня.

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Версия на азербайджанском языке Fransaya casusluq edənlərin məhkəməsində təqsirləndirilən şəxslərin qarşılıqlı ittihamları davam edir

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