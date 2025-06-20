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Суд по делу Назрин Мансурлу: Врач причинил смертельные переломы и выписал домой

Суд по делу Назрин Мансурлу: Врач причинил смертельные переломы и выписал домой Суд по делу Назрин Мансурлу: Врач нанес смертельные переломы и выписал домой
Происшествия
20 июня 2025 г. 18:47
Суд по делу Назрин Мансурлу: Врач причинил смертельные переломы и выписал домой

В Баку продолжается судебное разбирательство по делу врача Санана Мехтиева, обвиняемого в смерти Назрин Мансурлу после операции на носовой перегородке.

Как сообщает Report, слушание проходит в Насиминском районном суде.

На процессе Мехтиев заявил, что Мансурлу поступила с диагнозом "искривление носовой перегородки", и, по его словам, "после операции никаких осложнений отмечено не было". Он добавил, что неоднократно общался с родственниками пациентки, которые жаловались лишь на головные боли и сонливость у Мансурлу. "Это нормальное состояние после подобных операций", — отметил обвиняемый.

Согласно обвинительному акту, оглашенному в ходе судебного слушания, во время операции в январе 2025 года Мехтиев допустил серьезные нарушения. Пациентке были нанесены переломы лобной, решетчатой и верхнечелюстной костей. При этом врач не провел должного обследования и не обеспечил необходимого наблюдения за состоянием пациентки.

Санан Мехтиев не признал своей вины. Следующее судебное заседание назначено на 30 июня.

Инцидент вызвал общественный резонанс после того, как его подвергли огласке родственники пациентки в соцсетях.

Девушка впала в кому спустя несколько дней после операции, а семья обвинила хирурга в халатности. Клиника, где проводилась операция, в свою очередь отвергла все обвинения.

Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако несмотря на усилия врачей, скончалась 12 января текущего года. У Назрин Мансурлу осталась трехлетняя дочь.

По факту в Насиминской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Septoplastika zamanı xəstənin ölümünə səbəb olmaqda təqsirləndirilən həkimə ittiham aktı elan olunub

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