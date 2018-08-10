Суд по делу Ильгара Мамедова отложен

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Шекинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении находящегося под арестом председателя движения REAL Ильгара Мамедова.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гюндуза Аббасова заявили о неявке в суд гособвинителя.
Процесс отложен на неопределенное время.
Отметим, что И.Мамедов и Т.Ягублу были арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы 24 января 2013 года. Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов был приговорен к 7 годам лишения свободы, а Т.Ягублу – к 5 годам.
Обвиняемые подали апелляционную жалобу, однако она была отклонена. Затем И.Мамедов и Т.Ягублу подали кассационную жалобу. Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу, вернул дело в Шекинский апелляционный суд на повторное рассмотрение. Шекинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. И.Мамедов подал кассационную жалобу по поводу вынесенного решения.
Напомним, что Т.Ягублу был помилован согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц".
Valeh DadaşovАвтор новости
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