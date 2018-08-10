Суд по делу Ильгара Мамедова отложен

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Шекинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении находящегося под арестом председателя движения REAL Ильгара Мамедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гюндуза Аббасова заявили о неявке в суд гособвинителя.

Процесс отложен на неопределенное время.

Отметим, что И.Мамедов и Т.Ягублу были арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы 24 января 2013 года. Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов был приговорен к 7 годам лишения свободы, а Т.Ягублу – к 5 годам.

Обвиняемые подали апелляционную жалобу, однако она была отклонена. Затем И.Мамедов и Т.Ягублу подали кассационную жалобу. Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу, вернул дело в Шекинский апелляционный суд на повторное рассмотрение. Шекинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. И.Мамедов подал кассационную жалобу по поводу вынесенного решения.

Напомним, что Т.Ягублу был помилован согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц".