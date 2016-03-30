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    ​Суд отправил на принудительное лечение мужчину, совершившего убийство в автобусе

    На процессе под председательством судьи Шякяр Мамедовой был вынесен приговор

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Бахруза Бабавердиева, обвиняемого в убийстве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шякяр Мамедовой был вынесен приговор.

    Приговором суда Б.Бабавердиев отправлен на принудительное лечение. 

    Отметим, что случай произошел в октябре 2015 года в городе Сумгайыт. Житель Сумгайыта Самид Агаев во время управления автобусом марки Hyundai на почве возникшего конфликта был ранен ножом пассажиром Бахрузом Бабавердиевым. Раненый водитель потерял управление, и автобус врезался в микроавтобус марки Mercedes, управляемый жителем поселка Иншаатчылар Гурбетом Асадовым. 

    С.Агаев скончался по дороге в больницу. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Сумгайытского городского управления полиции, Б.Бабавердиев был задержан. 

    Он обвинялся по ст. 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека) УК.

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