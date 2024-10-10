Суд отправил Ахмеда Ахмедова на принудительное лечение

12:11

В Баку завершился судебный процесс над Ахмедом Ахмедовым, обвиняемым в убийстве пяти членов своей семьи.

Как сообщает Report, согласно решению Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабины Мамедзаде, Ахмедов будет проходить принудительное лечение в специализированной психиатрической больнице в поселке Маштага.

Напомним, что 13 февраля 2024 года на территории Хатаинского района города Баку были убиты Мехман Ахмедов (1972 г.р.), Бикя Ахмедова (1977 г.р.), Эльмира Ахмедова (1997 г.р.), Ульвия Нифталиева (2021 г.р.) и Мухаммед Ахмедов (2015 г.р.). По подозрению в совершении убийства членов своей семьи был задержан Ахмед Ахмедов (1999 г.р.).

По факту в прокуратуре Хатаинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК АР.