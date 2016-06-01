Суд отклонил жалобу брата певицы Назенин

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на решение о переводе Алиева Ализамина Рагим оглу, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, в тюрьму-поселение для отбывания оставшейся части наказания.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова было вынесено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба А.Алиева не была удовлетворена. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Отметим, что согласно обвинительному акту, на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в июле 2009 года сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан житель Астаринского района А.Алиев 1960 года рождения. У него было изъято 80,341 г героина.

В следственном отделении Сабунчинского РУП А.Алиев заявил, что является братом певицы Назенин и употребляет наркотики на протяжении долгих лет. Он был обвинен по ст. 234.4.3 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК.

8 сентября 2009 года приговором Суда по тяжким преступлениям А.Алиев был осужден на 9 лет лишения свободы.