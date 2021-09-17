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Суд отклонил просьбу Эльдара Гасанова о домашнем аресте

Суд отклонил просьбу Эльдара Гасанова о домашнем аресте Продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.
Происшествия
17 сентября 2021 г. 12:39
Суд отклонил просьбу Эльдара Гасанова о домашнем аресте

Продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.

Как сообщает Report, Э. Гасанов дал показания на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева.

Он заявил, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.

Адвокат Джавад Джавадов ссылаясь на ухудшение состояние здоровья Гасанова, подал ходатайство об изменении избранной в отношении своего подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты экс-посла.

Напомним, в результате следствия выявлены обоснованные подозрения в том, что Гасанов Эльдар Гумбат оглу в 2010-2020 годах, будучи чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Румынии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, вместе с группой лиц по предварительному сговору присвоил и растратил денежные средства в размере 17 931 316 манатов (16 893 868 евро), выделенные в связи с приобретением административных зданий для посольств, а также для ремонтно-строительных работ в посольствах, легализовал полученные преступным путем денежные средства в размере 11 804 661 манат (11 156 716 евро).

Помимо этого посол обвиняется в совершении мошенничества путем внесения заведомо ложной информации в официальные документы, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства с нанесением значительного ущерба в размере 327 373 маната (180 728 евро), а также в использовании не по назначению бюджетных средств в размере 192 387 манатов (101 761 евро).

Эльдару Гасанову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса АР 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем; совершенное в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (использование средств государственного бюджета не по назначению) и по статье 313 (служебный подлог).

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Версия на азербайджанском языке Eldar Həsənovun vəsatəti təmin edilməyib

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