Суд отклонил иск Ройи Айхан против Айгюн Бейляр

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде завершилось судебное заседание на основе иска заслуженной артистки Ройи Айхан против коллеги, заслуженной артистки Айгюн Бейляр.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Заура Алиева было зачитано решение.

Суд принял решение об отклонении иска Р.Айхан.

Отметим, что Р.Айхан в своем иске отметила, что А.Бейляр в интервью на телевидении ARB оскорбила ее честь и достоинство. Поэтому певица обратилась с иском против А.Бейляр в Сабаильский районный суд. Роя Айхан требует от заслуженной артистки Айгюн Бейляр компенсацию в размере 50 тысяч манатов за моральный ущерб и заявления посредством прессы о том, что сказанные слова являются ложью.

Напомним, что А.Бейляр в эфире телеканала ARB в программе "Səhər-səhər" ("С утра пораньше") жестко высказалась о творчестве Р.Айхан.