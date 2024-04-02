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Суд отклонил ходатайство по делу Тофига Ягублу

Суд отклонил ходатайство по делу Тофига Ягублу В Наримановском районном суде на процессе под председательством судьи Хафиза Камранова было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Тофига Ягублу.
Происшествия
2 апреля 2024 г. 13:36
Суд отклонил ходатайство по делу Тофига Ягублу

В Наримановском районном суде на процессе под председательством судьи Хафиза Камранова было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тофига Ягублу на домашний арест.

Как сообщает Report, суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты.

Отметим, что Т.Ягублу был задержан 14 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов) УК АР.

По решению Наримановского районного суда в отношении Ягублу была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Tofiq Yaqublu barədə qərar verib

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