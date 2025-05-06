Суд отклонил апелляцию обвиняемого во взяточничестве экс-судьи

Гянджинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего судьи Бардинского районного суда Эльсуна Ахмедова, осужденного за получение взятки в крупном размере.

Гянджинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу бывшего судьи Бардинского районного суда Эльсуна Ахмедова, осужденного за получение взятки в крупном размере.

Как сообщает Report, согласно материалам дела, срок полномочий Эльсуна Ахмедова не был продлен решением Судебно-правового совета от 21 декабря 2023 года в связи с выявленными профессиональными недочетами.

Он был задержан 8 февраля по подозрению в получении взятки в крупном размере (ст. 311.3.3 УК Азербайджана), после чего суд избрал в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста.

Приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям Ахмедов приговорен к 5 годам лишения свободы.