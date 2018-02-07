Суд отклонил апелляционный протест прокурора

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное разбирательство по апелляционному протесту гособвинителя на приговор в отношении Гариба Эйвазлы и Али Абдуллаева, обвиненных в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ризвана Сафарова был зачитан приговор.

По решению, апелляционный протест прокурора и апелляционная жалоба Г.Эйвазлы не были удовлетворены, вердикт суда первой инстанции остался без изменений.

Отметим, что инцидент произошел в час ночи в 2016 году на дороге Бинагади-Мехтиабад. Автомобиль марки Range Rover под управлением жителя Баку А.Абдуллаева столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-21015" под управлением Г.Эйвазлы.

В результате от полученных травм скончались находящиеся в машине Рамиз Мурадов и Эльгюн Мамедов. Оба водителя были арестованы.

Решеним Бакинского суда по тяжким преступлениям Г.Эйвазлы был приговорен к 8 годам лишения свободы. Вина А.Абдуллаева не была доказана, он был оправдан. Недовольные вердиктом, гособвинитель и Г.Эйвазлы подали апелляционный протест и жалобу.