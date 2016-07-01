Суд отклонил апелляционный протест прокурора

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционному протесту, представленному государственным обвинителем на оправдательный приговор в отношении Фуада Валех оглу Наджафа, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционный протест прокурора был отклонен. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Отметим, что Ф.Наджаф был задержан по обвинению в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Он обвинялся по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК.

Ранее Насиминский районный суд вынес оправдательный приговор Ф.Наджафу. Не согласившись с приговором, гособвинитель подал апелляционный протест.