Суд отклонил апелляционный протест прокурора

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде рассмотрены апелляционный протест государственного обвинителя по оправдательному приговору в отношении жителя Товузского района Эльданиза Асланова 1973 года рождения, обвиняемого в преднамеренном нанесении тяжкого вреда здоровью, и апелляционная жалоба потерпевшего.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова выступил адвокат обвиняемого Эмиль Асланов. В своем выступлении адвокат заявил о необоснованности апелляционной жалобы потерпевшего и протеста прокурора. После этого суд отправился в комнату совещаний. Вернувшись с совещания, судейская коллегия объявила решение. Согласно решению, апелляционный протест прокурора и апелляционная жалоба потерпевшего были отклонены. Оправдательный приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Отметим, что согласно обвинительному акту, случай произошел 2 января 2014 года в Бинагадинском районе. Эльданиз Асланов поспорил с мужем своей сестры Фаигом Мустафаевым. После этого на почве семейного конфликта он ударил Ф.Мустафаева рукояткой ножа. На основе жалобы свояка Э.Асланов был задержан сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции. Ему было предъявлено обвинение по ст. 127.1 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни потерпевшего и не повлекшего последствий, указанных в статье 126 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть) УК.

Во время судебного следствия в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Вюгара Гасанова было установлено, что перелом лобного выступа правой скуловой кости потерпевшего, определенного экспертным заключением, случился задолго до конфликта, во время ДТП. Суд вынес оправдательный приговор Э.Асланову.