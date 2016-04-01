Суд отклонил апелляционный протест Генпрокуратуры

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционному протесту Генеральной прокуратуры на приговор в отношении Джамалладина Гасанова, обвиняемого в оставлении места дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова было объявлено решение.

Согласно решению, приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Отметим, что дорожно-транспортное происшествие произошло в мае 2015 года около станции метро "Кёроглу". Дж.Гасанов обвинялся по ст. 264 (оставление места ДТП) УК.

8 января 2016 года на процессе в Низаминском районном суде под председательством судьи Эльнура Нуриева вынесен оправдательный приговор в отношении Джамаладдина Гасанова. Не согласившись с приговором, Генпрокуратура подала апелляционный протест.