Суд отклонил апелляционный протест Генпрокуратуры

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционному протесту Генеральной прокуратуры на приговор в отношении Джамалладина Гасанова, обвиняемого в оставлении места дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова было объявлено решение.
Согласно решению, приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.
Отметим, что дорожно-транспортное происшествие произошло в мае 2015 года около станции метро "Кёроглу". Дж.Гасанов обвинялся по ст. 264 (оставление места ДТП) УК.
8 января 2016 года на процессе в Низаминском районном суде под председательством судьи Эльнура Нуриева вынесен оправдательный приговор в отношении Джамаладдина Гасанова. Не согласившись с приговором, Генпрокуратура подала апелляционный протест.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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