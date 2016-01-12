Суд отклонил апелляционную жалобу страховой компании

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе открытого акционерного общества (ОАО) Azsigorta против Оперативно-следственного управления министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Видади Мамедова было вынесено решение.

Определение, вынесение судом первой инстанции в пользу МЧС, оставлено без изменений. Апелляционная жалоба ОАО Azsigorta не была удовлетворена.

Отметим, что ОАО Azsigorta подало в суд на Оперативно-следственное управление МЧС. Обратившись в 1-й Бакинский административно-экономический суд, страховая компания выдвинула требование о поручении ответчику обязательства представления копий материалов, собранных в связи с отклонением уголовного дела. Суд отклонил иск. Не согласившись с решением, ОАО Azsigorta подало апелляционную жалобу.