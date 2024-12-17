Суд отклонил апелляционную жалобу по делу обвиняемого в убийстве супруги и 8-месячной дочери

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Фарида Гусейнли, обвиняемого в убийстве супруги и 8-месячной дочери в поселке Гобу Абшеронского района.

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Фарида Гусейнли, обвиняемого в убийстве супруги и 8-месячной дочери в поселке Гобу Абшеронского района.

Как сообщает Report, в ходе заседания в Сумгайытском апелляционном суде под председательством судьи Ругии Аскеровой апелляционная жалоба Фарида Гусейнли была отклонена.

Преступление было совершено в июне 2023 года. Фарид Гусейнли 1993 г.р. нанес своей супруге Лейле Гусейнли 2003 г.р. и 8-месячной дочери многочисленные ранения колюще-режущим предметом. Затем он нанес себе увечья и был госпитализирован.

Ф.Гусейнли было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

Решением Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Гусейнли приговорен к пожизненному лишению свободы.