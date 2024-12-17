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Суд отклонил апелляционную жалобу по делу обвиняемого в убийстве супруги и 8-месячной дочери

Суд отклонил апелляционную жалобу по делу обвиняемого в убийстве супруги и 8-месячной дочери Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Фарида Гусейнли, обвиняемого в убийстве супруги и 8-месячной дочери в поселке Гобу Абшеронского района.
Происшествия
17 декабря 2024 г. 13:21
Суд отклонил апелляционную жалобу по делу обвиняемого в убийстве супруги и 8-месячной дочери

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Фарида Гусейнли, обвиняемого в убийстве супруги и 8-месячной дочери в поселке Гобу Абшеронского района.

Как сообщает Report, в ходе заседания в Сумгайытском апелляционном суде под председательством судьи Ругии Аскеровой апелляционная жалоба Фарида Гусейнли была отклонена.

Преступление было совершено в июне 2023 года. Фарид Гусейнли 1993 г.р. нанес своей супруге Лейле Гусейнли 2003 г.р. и 8-месячной дочери многочисленные ранения колюще-режущим предметом. Затем он нанес себе увечья и был госпитализирован.

Ф.Гусейнли было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

Решением Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Гусейнли приговорен к пожизненному лишению свободы.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə arvadını və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verib

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