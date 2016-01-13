Суд отклонил апелляционную жалобу ООО Azimport

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Azimport против ООО Azkond.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Валеха Агаева было вынесено решение.

Согласно решению, постановление суда первой инстанции в пользу ООО Azkond оставлено без изменений. То есть, апелляционная жалоба ООО Azimport не была удовлетворена.

Отметим, что в прошлом году ООО Azkond подало в суд на ООО Azimport. Обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, ООО Azkond выдвинуло требование о выплате долга. Суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, ООО Azimport подало апелляционную жалобу.

Сумма долга не разглашается.