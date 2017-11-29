Суд отклонил апелляционную жалобу министерства налогов на "Свидетелей Иеговы"

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Завершился процесс по иску членов религиозной секты "Свидетели Иеговы" Ирины Захарченко и Валиды Джабраиловой на министерство налогов Азербайджана.

Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба Минналогов.

Решение было объявлено на процессе под председательством судьи Исмаила Халилова.

Жалоба министерства была отклонена. Решение Насиминского районного суда осталось в силе без изменений.

Отметим, что И. Захарченко и В. Джабраилова были задержаны сотрудниками ликвидированного МНБ за незаконное распространение религиозной литературы. Решением Пираллахинского районного суда они были оштрафованы на 7 тыс. манатов

За пребывание под стражей в течение 11 месяцев и 11 дней в период следствия, они были освобождены в зале суда, штраф ликвидирован. Апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов женщин, требующих оправдания. Верховный суд решение апелляционного суда аннулировал, вынес оправдательный приговор.

Позднее женщины подали в суд на Минналогов для компенсации нарушения прав и свобод членов секты.