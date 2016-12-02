Суд отклонил апелляционную жалобу компании Coca-Cola против Бакинского департамента минналогов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба ООО Azərbaycan Coca-Cola Bottlers Limited по судебному решению в отношении Бакинского департамента налогов при министерстве налогов Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гамида Гамидова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба Coca-Cola была отклонена, постановление суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что ООО Аzərbaycan Coca-cola Bottlers Limited подало в суд на Бакинский департамент налогов при министерстве налогов. Обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, компания Coca-Cola выдвинула требование об аннулировании решения.

Суд не удовлетворил иск. Не согласившись с решением, ООО Аzərbaycan Coca-Cola Bottlers Limited подало апелляционную жалобу.