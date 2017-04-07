Суд освободил родственника бывшего замминистра в зале суда

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде рассмотрено ходатайство, поданное касательно замены избранной в отношении обвиняемого в мошенничестве в крупном размере Эмиля Гусейнова меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Как сообщает Report, решение было объявлено на процессе под председательством судьи Азера Тагиева.

Согласно решению, ходатайство было удовлетворено, и в отношении Э. Гусейнова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он был освобожден в зале суда.

Отметим, что воспользовавшись доверием людей, Э. Гусейнов путем мошенничества взял у Турала Гусейнова 382 000 долларов, Намика Мехтиева - 80 000 манатов, Эмиля Мамедова - 2 млн 500 тыс. долларов и у Марзии Рзаевой - 19 500 манатов. После жалобы указанных лиц в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Согласно материалам уголовного дела, Э. Гусейнов взял у вышеуказанных лиц деньги под предлогом доставки из Грузии изоляционных и других материалов.

Он обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.

Напомним, что Э. Гусейнов является родственником бывшего замминистра транспорта Арифа Аскерова.