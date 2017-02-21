Суд оставил ходатайства бывших генералов МНБ нерассмотренными

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжилось подготовительное судебное заседание по уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц - Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на прошедшем под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова закрытом процессе были уточнены анкетные данные обвиняемых.

В заявлении журналистам адвокат обвиняемого Ф.Алиева Ильхам Алиев сказал, что адвокаты подсудимых выступили с несколькими ходатайствами.

Адвокаты потребовали возвращения уголовного дела на предварительное следствие и исключения отдельных документов из списка доказательств. Они также потребовали снять арест, наложенный на имущество своих подзащитных.

Возбудив ходатайство, адвокаты С.Гурбанова заявили о плохом самочувствии их подзащитного и сказали, что его состояние очень тяжелое.

Адвокаты попросили провести обследование генерала МНБ.

Ходатайства оставлены нерассмотренными.

Процесс продолжится во второй половине дня.