Суд оправдал сына заместителя главы ИВ

В Сумгайытском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении Эльмара Ибадова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Магомедали Рзаева огласили решение, согласно которому апелляционная жалоба Э.Ибадова была удовлетворена, решение суда первой инстанции аннулировано.

Отметим, что согласно обвинительному акту, 22 августа 2017 года Э.Ибадов за рулем автомобиля марки "Range Rover" сбил пожилую женщину, которая через несколько дней скончалась.

По приговору Абшеронского районного суда Э.Ибадова лишили свободы сроком на 5 лет. Суд принял решение об отбывании Э.Ибадовым наказания в учреждении отбывания наказания пунктного типа. Недовольный приговором Э.Ибадов обратился с апелляционной жалобой в Сумгайытский апелляционный суд. Он заявил о своей невиновности и потребовал вынесения оправдательного приговора.

Напомним, что Э.Ибадов является сыном первого заместителя главы ИВ Наримановского района Шахмара Ибадова.