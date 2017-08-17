Суд оправдал предпринимателя, обвиняемого в уклонении от налогов

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Хатаинском районном суде завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в уклонении от налогов Агакерима Акперова.

Об этом Report сообщил адвокат Ильгар Алиев.

По его словам, на процессе под председательством судьи Хабиля Мамедова был объявлен приговор, согласно которому А.Акперов получил оправдание.

Отметим, что предприниматель А.Акперов занимается строительством в Баку новостроек. Его арестовали по обвинению в уклонении от налога на сумму 416 000 манатов. Затем в его отношении в качестве меры пресечения был избран домашний арест.

А.Акперов был обвинен по ст. 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов, в крупном размере) УК.