Суд оправдал обвиняемую в получении денег под предлогом устройства в вуз студента вне тестового экзамена ГКПС

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Наргиз Мамедовой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было вынесено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба Н.Мамедовой была удовлетворена, приговор суда первой инстанции был аннулирован, в ее отношении вынесен оправдательный приговор.

Отметим, что Н.Мамедова обвиняется в попытке устройства в вуз студента вне тестового экзамена Государственной комиссии по приему студентов. Она обвинялась в вымогательстве в 2007 году у Руфата Шарифова 23 тыс. манатов под предлогом устроить его в Азербайджанский государственный экономический университет.

Н.Мамедова обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество) и ст. 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК.

Ранее по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям в отношении Н.Мамедовой была применена ст. 70 (условное наказание) УК. Наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет Н.Мамедовой назначили условно и ее освободили из зала суда. Не согласившись с приговором, Генпрокуратура подала апелляционный протест. В Бакинском апелляционном суде протест гособвинителя был удовлетворен и из приговора исключили ст. 70 (условное наказание) УК. Н.Мамедова была арестована в зале суда. Ее дело пересмотрели в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Не согласившись с приговором, осужденная подала апелляционную жалобу и попросила вынести оправдательный приговор.