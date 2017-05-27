Суд оправдал обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погибли четверо

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершилось заседание по апелляционной жалобе по приговору в отношении Замика Бабаева и Интигама Зейналова, обвиняемых в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека.

Как передает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Мубариза Зейналова.

По решению, приговор суда первой инстанции от 3 апреля 2013 года в отношении И.Зейналова был ликвидирован. Суд вынест в отношении него оправдательный приговор. Мера пресечения в виде лишения свободы в отношении И.Зейналова была отменена, он был освобожден в зале суда.

По обвинительному акту, авария произошла на 17 июня 2012 года на 14-м км. Дороги Гандаб-Ялама, на территории села Чархы Хачмаза. автомобиль марки "ВАЗ-21010" (10 SR 742), которым управлял Замик Бабаев, столкнулся с автомобилем марки Hyundai Sonata (90 XE 205), за рулем которого находился Интигам Зейналов. После ДТП в эти автомобили на высокой скорости налетел двигающийся в противоположном направлении на скорости 80 км/ч еще один автомобиль марки "ГАЗ-24" (10 FC 737), которым управлял Мухаммедали Аллахвердиев. В результате водитель М.Аллахвердиев и его пассажиры Валиеддин Исмаил оглу Алиев, Исмаил Валиеддин оглу Алиев и Сара Валиеддин гызы Алиева погибли.

После инцидента И.Зейналов и З.Бабаев были задержаны. З.Бабаеву инкриминировали статьи 263.3.( деяние, предусмотренное статьей 263.1 настоящего Кодекса, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), И.Зейналову 263.3 (деяние, предусмотренное статьей 263.1 настоящего Кодекса, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

3 апреля 2013 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил З.Бабаева к 11 годам заключения, И.Зейналова – 10 годам заключения. Оба обвиняемые подали апелляционную жалобу с просьбой оправдать их. 13.02.2014 года Сумгайытский апелляционный суд сменил статью в отношении И.Зейналова на 263.3 и сократил срок заключения до 9 лет.

Потерпевшая Фарида Алиева подала кассационную жалобу для отмены принятого решения и сохранения приговора суда первой инстанции. Жалоба не была удовлетворена.

З.Бабаев также подал кассационную жалобу с просьбой признать его невиновным, но впоследствии отозвал жалобу.