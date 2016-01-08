Суд оправдал обвиняемого в оставлении места ДТП

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане суд оправдал мужчину, обвиняемого в оставлении места дорожно-транспортного происшествия.

Об этом Report сообщил адвокат подсудимого Джейхун Векилов.

Согласно информации, сегодня на процессе в Низаминском районном суде под председательством судьи Эльнура Нуриева вынесен оправдательный приговор в отношении Джамаладдина Гасанова.

Отметим, что дорожно-транспортное происшествие произошло в мае 2015 года около станции метро "Кёроглу". Д.Гасанов обвинялся по ст. 264 (оставление места ДТП) УК.