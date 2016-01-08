 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Суд оправдал обвиняемого в оставлении места ДТП

    Случай произошел около станции метро Кёроглу

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане суд оправдал мужчину, обвиняемого в оставлении места дорожно-транспортного происшествия.

    Об этом Report сообщил адвокат подсудимого Джейхун Векилов. 

    Согласно информации, сегодня на процессе в Низаминском районном суде под председательством судьи Эльнура Нуриева вынесен оправдательный приговор в отношении Джамаладдина Гасанова. 

    Отметим, что дорожно-транспортное происшествие произошло в мае 2015 года около станции метро "Кёроглу". Д.Гасанов обвинялся по ст. 264 (оставление места ДТП) УК. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi