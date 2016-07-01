Суд оправдал гражданина России, арестованного в Баку за убийство соотечественника - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе по приговору в отношении Иванюка Александра Александровича, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба А.Иванюка была удовлетворена, приговор суда первой инстанции был аннулирован. Суд вынес оправдательный приговор в его отношении.

Оба были сотрудниками российской компании и приехали в Баку для выполнения заказа посольства Российской Федерации в Азербайджане. Согласно заказу, они должны были установить системы видеонаблюдения и охраны в посольстве России.

Согласно обвинительному акту, случай произошел 21 сентября 2014 года в квартире на территории Наримановского района. Между гражданами России А.Иванюком и Сергеем Сиченковым возник конфликт. Сиченков избил А.Иванюка, после этого Иванюк сбросил его с балкона. С.Сиченков скончался.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 124 (убийство по неосторожности) УК. В ходе следствия ст. 124 была переквалифицирована в ст. 120.1 (умышленное убийство).

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Иванюк был осужден на 11 лет лишения свободы. Не согласившись с решением, адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Затем дело было рассмотрено в Верховном суде. Согласно решению Верховного суда, решение Бакинского апелляционного суда было аннулировано, дело для пересмотра было направлено в Бакинский апелляционный суд.