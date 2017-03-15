Суд оправдал бывшего замначальника полиции

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя начальника полиции Назима Гусейнова.

Об этом Report заявил адвокат Адем Мамедов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Назима Мовсумова было объявлено решение, согласно которому, суд вынес в отношении Н.Гусейнова оправдательный приговор.

Отметим, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям бывшего майора полиции (бывший замначальника одного из отделений полиции Баку) Н.Гусейнова приговорили к 8 годам тюрьмы. Он обвинялся по ст. 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК.