Суд огласил решение, связанное с компанией "Хафки" и банком его сыновей

© Report

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде рассмотрена поданная на судебный приговор апелляционная жалоба находящегося на стадии ликвидации ОАО "Bank of Azerbaijan" против представительства "Baghlan Group" FZCO в Азербайджане.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмиры Нагиевой огласили приговор, согласно которому, апелляционная жалоба банка была удовлетворена, а решение суда первой инстанции - отменено. Суд вынес решение об удовлетворении иска ОАО.

Отметим, что ОАО "Bank of Azerbaijan" подало в суд на "Baghlan Group" FZCO. Банк, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, выдвинул требование о взыскании долга по кредитному контракту.

Суд не удовлетворил иск.

Недовольный решением банк подал апелляционную жалобу.

Напомним, что владельцем "Baghlan Group" является предприниматель Хафиз Мамедов, известный как "Хафка".

Указанный банк принадлежит сыновьям Х.Мамедова.