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Суд вынес решение в отношении хулигана

Суд вынес решение в отношении хулигана Ясамальский суд вынес решение в отношении Ахмеда Гусейнова по факту хулиганских действий, совершенных против женщин.
Происшествия
14 февраля 2022 г. 16:08
Суд вынес решение в отношении хулигана

Ясамальский суд вынес решение в отношении Ахмеда Гусейнова по факту хулиганских действий, совершенных против женщин.

Как передает Report, решением суда он приговорен к двум месяцам лишения свободы.

Напомним, что житель Ясамальского района столицы А. Гусейнов, 1993 года рождения, несколько дней назад совершил хулиганские действия, ударив по лицу нескольких проходивших мимо женщин, в том числе и школьницу.

В своем первичном заявлении он признал свою вину.

Следственным отделом Ясамальского районного управления полиции города Баку возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджана в связи с наличием признаков грубого нарушения общественного порядка, открытого неуважения к обществу и насилия в отношении личности.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Bakıda küçədə qadınlara şillə vuraraq qaçan şəxslə bağlı qərar çıxarıb

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