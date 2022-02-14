Суд вынес решение в отношении хулигана

Ясамальский суд вынес решение в отношении Ахмеда Гусейнова по факту хулиганских действий, совершенных против женщин.

Ясамальский суд вынес решение в отношении Ахмеда Гусейнова по факту хулиганских действий, совершенных против женщин.

Как передает Report, решением суда он приговорен к двум месяцам лишения свободы.

Напомним, что житель Ясамальского района столицы А. Гусейнов, 1993 года рождения, несколько дней назад совершил хулиганские действия, ударив по лицу нескольких проходивших мимо женщин, в том числе и школьницу.

В своем первичном заявлении он признал свою вину.

Следственным отделом Ясамальского районного управления полиции города Баку возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджана в связи с наличием признаков грубого нарушения общественного порядка, открытого неуважения к обществу и насилия в отношении личности.

