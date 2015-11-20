Суд не удовлетворил иск корейской компании

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе компании Daewoо İnternational Corporation (Республики Корея) против Открытого акционерного общества (ОАО) Evrobank.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Гамида Гамидова иск корейской компании не был удовлетворен.

Постановление суда первой инстанции в пользу ОАО Evrobank оставлено без изменений.

Отметим, что в этом году корейская компания подала в суд на банк. Обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, компания Daewоo İnternational Corporation выдвинула иск о выплате долга и компенсации за нанесенный ущерб. Суд не удовлетворил иск.

Напомним, что лицензия Evrobank ликвидирована Центробанком.