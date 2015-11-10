Суд не удовлетворил иск Bank Standard

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе коммерческого банка Bank Standard против общества с ограниченной ответственностью (ООО) небанковской коммерческой организации Finca Azərbaycan.

Как сообщает Report, определение первой судебной инстанции оставлено без изменений, иск не был удовлетворен.

Отметим, что в этом году Finca Azərbaycan подала в суд на Bank Standard. Коммерческая организация обратилась в 1-й Бакинский административно-экономический суд и выдвинула иск об удержании долга. Суд не удовлетворил ходатайство. Не согласившись с решением, Bank Standard подал апелляционную жалобу.