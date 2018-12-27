Суд не удовлетворил ходатайство продюсера Тараны Самедовой

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось заседание суда по апелляционной жалобе на приговор в отношении известного продюсера Тараны Самедовой, обвиняемой в привлечении двух женщин к проституции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова адвокат обвиняемой Жанна Багирова подала ходатайство.

Она попросила суд изменить избранную в отношении Т.Самедовой меру пресечения в виде ареста на домашний арест, поскольку на ее попечении находится малолетний ребенок.

Ходатайство не было удовлетворено.

Затем коллегия судей вынесла решение о проведение суда в закрытом режиме и с частичным привлечением следствия.

Очередное заседание суда назначено на 8 января 2019 года.

Отметим, что в отношении Тараны Самедовой в Главном управлении по борьбе с торговлей людьми МВД возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в привлечении двух женщин к проституции. По уголовному делу в качестве потерпевших были признаны две женщины.

Следственным органом Таране Самедовой предъявлено обвинение по ст. 243.1 (вовлечение в занятие проституцией с целью получения дохода или иной выгоды) УК.

По приговору Наримановского районного суда Т.Самедова лишена свободы сроком на 1 год.

Избранная в ее отношении мера пресечения (полицейский надзор) заменена на арест. Т.Самедову арестовали в зале суда. Недовольные приговором Т.Самедова и потерпевшие подали апелляционную жалобу.