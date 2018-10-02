Суд не удовлетворил ходатайство бывшего инкассатора Bank Respublika

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу Шахина Мовсумова, обвиняемого в присвоении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой выступил с ходатайством адвокат обвиняемого Эльданиз Гулиев.

В своем ходатайстве он отметил, что в период предварительного следствия в уголовном деле были грубые нарушения закона. Адвокат потребовал возвращения уголовного дела в прокуратуру для повторного расследования.

Ходатайство не было удовлетворено.

Судебное рассмотрение назначено на 9 октября.

Согласно обвинительному акту, Ш.Мовсумов - бывший сотрудник Bank Respublika, работавший инкассатором в банке, присвоил 90 тысяч манатов банка.

Во время следствия в отношении него не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ш.Мовсумов обвиняется по статье 179.3.2 Уголовного кодекса (присвоение в крупном размере).