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    Суд не удовлетворил ходатайство бывшего инкассатора Bank Respublika

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу Шахина Мовсумова, обвиняемого в присвоении.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой выступил с ходатайством адвокат обвиняемого Эльданиз Гулиев.

    В своем ходатайстве он отметил, что в период предварительного следствия в уголовном деле были грубые нарушения закона. Адвокат потребовал возвращения уголовного дела в прокуратуру для повторного расследования.

    Ходатайство не было удовлетворено.

    Судебное рассмотрение назначено на 9 октября.

    Согласно обвинительному акту, Ш.Мовсумов - бывший сотрудник Bank Respublika, работавший инкассатором в банке, присвоил 90 тысяч манатов банка.

    Во время следствия в отношении него не была избрана мера пресечения в виде ареста.

    Ш.Мовсумов обвиняется по статье 179.3.2 Уголовного кодекса (присвоение в крупном размере).

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