Суд не удовлетворил апелляцию экс-директора филиала Dəmir Bank

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Апелляционный суд не удовлетворил жалобу бывшего директора Баилского филиала ОАО Dəmir Bank

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор по уголовному делу обвиняемых в присвоении денежных средств бывшего директора Баиловского филиала ОАО Dəmir Bank Фарах Рашадетли, казначея Тамамгюль Ханларовой и сотрудника банка Фариза Гараева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова было объявлено решение.

Согласно приговору, апелляционная жалоба вышеуказанных лиц не удовлетворена.

Согласно обвинению, Ф.Рашадетли, работая заведующей Баиловского филиала ОАО Dəmir Bank, воспользовалась служебным положением, подделала документы и присвоила 1 млн 225 тыс. манатов Азизы Ахундовой, которые последняя хотела вложить в банк в качестве депозита.

Тем же способом Ф.Рашадетли были присвоены 800 тыс. манатов Бахруза Ахундова, 400 тыс. манатов Парваны Алиевой, 300 тыс. манатов Гюльнур Ахундовой, 300 тыс. манатов Севды Халиловой, 150 тыс. долларов Фирангиз Мамедли, 100 тыс. долларов Руслана Гасымова.

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Ф.Рашадетли виновной и приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Кроме того, согласно приговору суда, другая обвиняемая казначей Тамамгюль Ханларова оштрафована на 1000 манатов, 20% заработной платы сотрудника банка Фариза Гараева будут ежемесячно удерживаться.