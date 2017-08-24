Суд не удовлетворил апелляционный протест прокурора

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе гособвинителя на решение суда по делу Тахмасиба Фараджова, обвиняемого в убийстве своего шурина с особой жестокостью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльшада Шамаева был объявлен приговор.

Согласно приговору, апелляционный протест прокурора не был удовлетворен, решение суда первой инстанции осталось в силе без изменений.

Отметим, что убийство произошло 4 января текущего года. Житель города Нахчыван Т. Фараджов в арендуемой квартире на территории Хатаинского района на почве конфликта нанес своему родственнику, ранее судимому жителю Сабирабадского района Ровшану Джафарову ножевое ранение. Р. Джафаров скончался на месте происшествия.

В результате проведенных сотрудниками 34-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции оперативно-следственных мероприятий Т. Фараджов был задержан.

Во время расследования стало известно, что убитый Р. Джафаров и Т. Фараджов приходились друг другу шурином и зятем. Пришедший 4 января на съемную квартиру сестры, чтобы поздравить ее семью с праздником, 35-летний Р. Джафаров поспорил с Т. Фараджовым. Увидевший, что пьяный Р. Джафаров никак не успокоится, Т. Фараджов нанес ему ножевые ранения, которые оказались смертельными. Во время предварительного следствия Т. Фараджов сообщил, что ударил шурина из-за ругательства. Сестра Р. Джафарова в момент инцидента была дома.

Т. Фараджов был обвинен по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Решением Бакинского суда по тяжким преступления Т. Фараджов был приговорен к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения.