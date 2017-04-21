Суд не удовлетворил апелляционную жалобу религиозной общины

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, поданной бакинской Евангелистско-лютеранской религиозной общиной на решение суда в отношении Госкомитета по работе с религиозными общинами.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джахангира Юсифова было зачитано решение.

По решению, апелляционная жалоба удовлетворена не была, решение, принятое судом первой инстанции, осталось неизменным.

Отметим, что бакинская Евангелистско-лютеранская религиозная община подала в суд на Госкомитет по работе с религиозными общинами. Религиозная община потребовала от Госкомитета выдачи им материальной помощи. Бакинский административно-экономической суд №1 требование не удовлетворил. Недовольная решением религиозная община подала апелляционную жалобу.