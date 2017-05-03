Суд не удовлетворил апелляционную жалобу азербайджанца, обвиняемого в участии в составе незаконных формирований в Сирии

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Зохраба Мамедова, обвиняемого в участии в составе незаконных формирований на территории Сирии.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Гаиля Мамедова вынесено решение.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу З.Мамедова, решение суда первой инстанции осталось неизменным.

Отметим, что в результате проведенных ликвидированным МНБ антитеррористических мероприятий в качестве подозреваемого лица был задержан Мамедов Зохраб Мубариз оглу, подозреваемый в создании непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также в участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или военным снаряжением, а также за привлечение граждан Азербайджана или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджане, к вооруженным конфликтам вне пределов Азербайджана с целью распространения религиозных учений, под видом исполнения религиозных обрядов, либо на почве религиозной вражды, либо проведении военных учений с этой целью, либо создании действующей с этой целью устойчивой группы или руководстве такой группой и других противозаконных действиях.

По данным фактам Главным следственным управлением МНБ были возбуждены уголовные дела по статьям 12.1, 279.1 и 283-1.3 УК АР.

Установлено, что З.Мамедов и другие лица в 2012-2015 гг. незаконно пересекли границу Сирии и Ирака. Они принимали участие в деятельности "Исламского государства" (ИГИЛ) и других террористических организаций на территории Сирии и Ирака. Зохраб Мамедов принимал активное участие в военных операциях в составе незаконного вооруженного формирования "Mühacir Ansa" в Сирии и получил ранения различной степени тяжести.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям он был осужден на 12 лет 6 месяцев лишения свободы.