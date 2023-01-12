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Суд не изменил приговор в отношении бывшего адвоката

Суд не изменил приговор в отношении бывшего адвоката Завершилось слушание апелляционного суда по делу бывшего адвоката Вугара Сафарли, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.
Происшествия
12 января 2023 г. 18:24
Суд не изменил приговор в отношении бывшего адвоката

Завершилось слушание апелляционного суда по делу бывшего адвоката Вугара Сафарли, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Зии Ширинова была рассмотрена апелляционная жалоба по приговору к 8-летнему тюремному заключению, вынесенный Бакинским судом по тяжким преступлениям.

По итогам слушания, приговор оставлен без изменений.

Согласно обвинительному акту, Вугар Сафарли злоупотребил доверием нескольких граждан и совершил в их отношении мошенничество в крупном размере. Сумма ущерба составляет более 200 тысяч манатов. Больше всего пострадала от действий В.Сафарли известный блогер Сабина Кятанова. Сообщается, что бывший адвокат нанес ей ущерб на сумму более 130 тысяч манатов.

После ареста Вугар Сафарли был исключен из коллегии адвокатов.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə keçmiş vəkillə bağlı 8 illik həbs qərarını dəyişdirməyib

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